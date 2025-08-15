Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. В битве за четыре главных титула хевивейта он в Лондоне деклассировал Даниэля Дюбуа.

После этого организация WBO санкционировала проведение поединка между украинцем и Джозефом Паркером. Об этом возможном противостоянии высказался Диллиан Уайт, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Почему Усик не подерется с Паркером?

Известный британский боксер считает, что новозеландец заслужил свой шанс. Однако он сомневается, что бой состоится и объяснил свою позицию.

"Я думаю, что Паркер должен получить свой шанс, но вопрос в том, состоится ли бой вообще. Я думаю, что у Турки есть свой план. Есть бои, которые он хочет увидеть, вот и все. Понимаете, о чем я?

Так что теперь демография бокса изменилась. Бизнес-аспект бокса изменился. Теперь так – ты дерешься с ним, а ты дерешься с ним, ты делаешь это, а ты делаешь то. Это полностью изменило все, что происходит в боксе", – считает Уайт.

Отметим, что Усика обязали провести защиту пояса WBO с новозеландцем. Если же он этого не сделает, то потеряет этот титул, а с ним и звание абсолютного чемпиона мира.

К слову. Сам Диллиан Уайт свой следующий поединок проведет 16 августа. Его соперником будет британский проспект Мозес Итаума.

