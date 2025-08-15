Олександр Усик 19 липня втретє став абсолютним чемпіоном світу. В битві за чотири головні титули хевівейту він у Лондоні декласував Даніеля Дюбуа.

Після цього організація WBO санкціонувала проведення поєдинку між українцем і Джозефом Паркером. Про це можливе протистояння висловився Ділліан Вайт, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Читайте також "Я думав, що він жартує": чим Усик вразив зіркового супертяжа

Чому Усик не поб'ється з Паркером?

Відомий британський боксер вважає, що новозеландець заслужив на свій шанс. Проте він сумнівається, що бій відбудеться та пояснив свою позицію.

"Я думаю, що Паркер повинен отримати свій шанс, але питання в тому, чи бій взагалі відбудеться. Я думаю, що в Туркі є свій план. Є бої, які він хоче побачити, ось і все. Розумієте, про що я?

Тож тепер демографія боксу змінилася. Бізнес-аспект боксу змінився. Тепер так – ти б’єшся з ним, а ти б’єшся з ним, ти робиш це, а ти робиш те. Це повністю змінило все, що відбувається в боксі", – вважає Вайт.

Зазначимо, що Усика зобов'язали провести захист пояса WBO з новозеландцем. Якщо ж він цього не зробить, то втратить цей титул, а з ним і звання абсолютного чемпіона світу.

До слова. Сам Ділліан Вайт свій наступний поєдинок проведе 16 серпня. Його суперником буде британський проспект Мозес Ітаума.

Нагадаємо, що раніше Мартін Баколе розповів про своє бачення, чому Олександр Усик ігнорує його та не хоче провести очне протистояння.