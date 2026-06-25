В третьем туре группового этапа ЧМ тренер сборной Бразилии выпустил на футбольное поле 34-летнего Неймара. Теперь полузащитник сравнялся с другими легендами по количеству сыгранных чемпионатов мира, сообщает 24 Канал.

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Кто составляет историческую компанию Немару?

Атакующий полузащитник Сантоса Неймар вышел на поле на 76-й минуте победного для его сборной матча против Шотландии (3:0).

Теперь он стал четвертым бразильским футболистом, сумевшим сыграть на четырех чемпионатах мира. До него таким достижением могли похвастаться Джалму Сантос, Пеле и Кафу.

Каждый из предшественников Неймара выигрывал чемпионат мира как минимум дважды. Джалму Сантос (1958, 1962) и Кафу (1994, 2002) делали это по два раза.

Лидером здесь является Пеле. Он становился чемпионом мира в 1958-м, 1962 и 1970 годах.

Как ранее Неймар выступал на чемпионатах мира?

До этого Неймар выступал за сборную Бразилии на ЧМ в 2014, 2018 и 2022 годах. Лучшим для "селесао" в этот период стал домашний чемпионат мира 2014 года, который завершился для футболиста тяжелой травмой спины в четвертьфинале.

На чемпионатах мира Неймар в общей сложности сыграл 14 матчей. В ходе этих выступлений он забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.