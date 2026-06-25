После уверенной победы над Шотландией (3:0) легендарный бразилец позвал к себе старшего сына Дави Лукку. Удалось ли отпрыску Неймара выйти на футбольное поле, сообщил 24 Канал.

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Как сложился матч Шотландия – Бразилия?

Неймар вышел на футбольное поле на 76-й минуте, когда окончательный счёт матча уже был установлен. Этот выход на поле в составе пятикратных чемпионов мира стал для него первым с 18 октября 2023 года.

После матча футболист подозвал к себе старшего сына, которого дважды не пропускали на поле стюарды.

Эпизод с Неймаром и Дави Луккой: смотрите видео

Отметим, что на данный момент, помимо Бразилии, в раунд плей-офф вышли 12 сборных. Уже в ночь с 25 на 26 июня этот список пополнится.

Неймар: что известно о возвращении?

Напомним, что в середине мая Неймар получил травму правой икры в матче между бразильскими клубами Сантос и Коритиба.

К тренировкам 34-летний футболист вернулся уже в ходе чемпионата мира. Неймар не играл около месяца.