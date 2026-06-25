Після впевненої звитяги над Шотландією (3:0) легендарний бразилець покликав до себе старшого сина Даві Лукку. Чи вдалось нащадку Неймара спуститись на футбольне поле повідомив 24 Канал.

Дивіться також Визначилися перші учасники плей-оф ЧС-2026 – хто зіграє в 1/16 фіналу

Як склався матч Шотландія – Бразилія?

Неймар вийшов на футбольне поле на 76-й хвилині, коли підсумковий рахунок поєдинку уже було встановлено. Цей вхід у гру у складі п’ятиразових чемпіонів світу був для нього першим з 18 жовтня 2023 року.

Після матчу футболіст покликав до себе старшого сина, якого на поле двічі не пропускали стюарди.

Епізод з Неймаром та Даві Луккою: дивіться відео

Зазначимо, що наразі окрім Бразилії до раунду плей-оф вийшли 12 збірних. Уже у ніч з 25-го на 26 червня цей список поповниться.

Неймар: що відомо про повернення?

Нагадаємо, що у середині травня Неймар отримав пошкодження правої литки у грі бразильських Сантоса та Корітіби.

До тренувань 34-річний футболіст повернувся уже у ході чемпіонату світу. Поза грою Неймар знаходився близько місяця.