У третьому турі групового етапу ЧС тренер збірної Бразилії випустив на футбольне поле 34-річного Неймара. Тепер півзахисник порівнявся з іншими легендами за кількістю зіграних Мундіалів, повідомляє 24 Канал.

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Хто складає історичну компанію Неймару?

Атакувальний півзахисник Сантоса Неймар вступив у гру на 76 хвилині переможного для його збірної матчу проти Шотландії (3:0).

Тепер він став четвертим бразильським футболістом, який зумів зіграти на чотирьох світових чемпіонатах До нього таким досягненням могли похвалитися Джалму Сантос, Пеле та Кафу.

Кожен з попередників Неймара вигравав Мундіаль щонайменше двічі. Джалму Сантос (1958, 1962) та Кафу (1994, 2002) робили це по два рази.

Лідером тут є Пеле. Він ставав чемпіоном світу у 1958-му, 1962 та 1970 році.

Як раніше Неймар виступав на чемпіонатах світу?

До цього Неймар виступав за збірну Бразилії на ЧС у 2014, 2018 та 2022 роках. Найкращим для "селесао" у цей період став домашній Мундіаль 2014 року, який завершився для футболіста важкою травмою спини у чвертьфіналі.

На чемпіонатах світу Неймар загалом зіграв 14 матчів. Під час цих виступів він забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.