У третьому турі групового етапу ЧС тренер збірної Бразилії випустив на футбольне поле 34-річного Неймара. Тепер півзахисник порівнявся з іншими легендами за кількістю зіграних Мундіалів, повідомляє 24 Канал.
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Хто складає історичну компанію Неймару?
Атакувальний півзахисник Сантоса Неймар вступив у гру на 76 хвилині переможного для його збірної матчу проти Шотландії (3:0).
Тепер він став четвертим бразильським футболістом, який зумів зіграти на чотирьох світових чемпіонатах До нього таким досягненням могли похвалитися Джалму Сантос, Пеле та Кафу.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Кожен з попередників Неймара вигравав Мундіаль щонайменше двічі. Джалму Сантос (1958, 1962) та Кафу (1994, 2002) робили це по два рази.
Лідером тут є Пеле. Він ставав чемпіоном світу у 1958-му, 1962 та 1970 році.
Як раніше Неймар виступав на чемпіонатах світу?
До цього Неймар виступав за збірну Бразилії на ЧС у 2014, 2018 та 2022 роках. Найкращим для "селесао" у цей період став домашній Мундіаль 2014 року, який завершився для футболіста важкою травмою спини у чвертьфіналі.
На чемпіонатах світу Неймар загалом зіграв 14 матчів. Під час цих виступів він забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.