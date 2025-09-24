Главный тренер Ромы вынес вердикт Довбику перед матчем Лиги Европы
- Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини рассматривает Артема Довбыка как альтернативу Эвану Фергюсону и считает его одним из вариантов для стартового состава команды на матч Лиги Европы против Ниццы.
- Гасперини отметил, что оба футболиста хорошо проявили себя на последней тренировке, и хочет использовать расширенный состав для ротации команды.
В среду, 24 сентября, начнется основной этап Лиги Европы-2025/2026. В одном из матчей итальянская Рома сыграет против французской Ниццы.
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини оценил шансы Артема Довбыка появиться в стартовом составе команды на матч Лиги Европы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Tuttomercatoweb.
Сыграет ли Довбик в матче Ницца – Рома?
Наставник Ромы отметил, что Артем Довбик является альтернативой Эвану Фергюсону. Кроме того, по словам итальянского специалиста, оба футболиста очень хорошо проявили себя на последней тренировке.
Джан Пьеро Гасперини заявил, что беспрекословно Артем Довбик также один из вариантов. Поскольку, итальянский специалист, хочет иметь больше возможностей для ротации благодаря расширенному составу.
Это заставляет меня проводить эксперименты в матчах, которые, в любом случае, очень важны. Безусловно, в этот период сформировался определенный костяк очень сильных и эффективных игроков. Но также верно, что рано или поздно мы должны постараться укрепить уверенность и в других игроках, чтобы иметь возможность справиться с таким количеством игр, которое может быть,
– сказал Гасперини.
Ранее Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему Артем Довбык не сыграл в матче против Торино в Серии А. По информации Goal, наставник Ромы не собирался выпускать украинского футболиста, поскольку, хотел видеть его более активным на тренировках.
Как складывается карьера Довбыка в Роме?
В текущем сезоне Артем Довбык сыграл за Рому 57 минут в трех матчах Серии А. Результативными действиями украинский футболист не отличался.
Артем Довбык зимой 2026 года может вернуться в испанскую Ла Лигу. В услугах лидера сборной Украины заинтересован финалист Лиги конференций прошлого сезона.
Матч Ницца – Рома в 1-м туре Лиги Европы-2025/2026 начнется в 22:00 по киевскому времени.