Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини оценил шансы Артема Довбыка появиться в стартовом составе команды на матч Лиги Европы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Сыграет ли Довбик в матче Ницца – Рома?

Наставник Ромы отметил, что Артем Довбик является альтернативой Эвану Фергюсону. Кроме того, по словам итальянского специалиста, оба футболиста очень хорошо проявили себя на последней тренировке.

Джан Пьеро Гасперини заявил, что беспрекословно Артем Довбик также один из вариантов. Поскольку, итальянский специалист, хочет иметь больше возможностей для ротации благодаря расширенному составу.

Это заставляет меня проводить эксперименты в матчах, которые, в любом случае, очень важны. Безусловно, в этот период сформировался определенный костяк очень сильных и эффективных игроков. Но также верно, что рано или поздно мы должны постараться укрепить уверенность и в других игроках, чтобы иметь возможность справиться с таким количеством игр, которое может быть,

– сказал Гасперини.

Ранее Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему Артем Довбык не сыграл в матче против Торино в Серии А. По информации Goal, наставник Ромы не собирался выпускать украинского футболиста, поскольку, хотел видеть его более активным на тренировках.

Как складывается карьера Довбыка в Роме?