Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні оцінив шанси Артема Довбика з'явитися у стартовому складі команди на матч Ліги Європи. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Tuttomercatoweb.

Читайте також Судаков запалює в Португалії: українець вдруге забив за Бенфіку та став найкращим гравцем матчу

Чи зіграє Довбик у матчі Ніцца – Рома?

Наставник Роми наголосив, що Артем Довбик є альтернативою Евану Фергюсону. Окрім того, зі слів італійського спеціаліста, обидва футболісти дуже добре проявили себе на останньому тренуванні.

Джан П'єро Гасперіні заявив, що беззаперечно Артем Довбик також є один з варіантів. Оскільки, італійський фахівець, хоче мати більше можливостей для ротації завдяки розширеному складу.

Це змушує мене проводити експерименти в матчах, які, в будь-якому випадку, дуже важливі. Безумовно, в цей період сформувався певний кістяк дуже сильних і ефективних гравців. Але також вірно, що рано чи пізно ми повинні постаратися зміцнити впевненість і в інших гравцях, щоб мати можливість впоратися з такою кількістю ігор, яка може бути,

– сказав Гасперіні.

Раніше Джан П'єро Гасперіні пояснив, чому Артем Довбик не зіграв у матчі проти Торіно в Серії А. За інформацією Goal, наставник Роми не збирався випускати українського футболіста, оскільки, хотів бачити його більш активним на тренуваннях.

Як складається кар'єра Довбика у Ромі?