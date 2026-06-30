Разбитые сердца у нидерландцев: пропустили гол от Марокко в добавленное время и вылетели по пенальти

Четвертый матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу сложился невероятно драматично. Сборная Нидерландов вела благодаря голу игрока, который мог даже не выйти на поле, но была вынуждена покинуть турнир.

Марокко уже второй чемпионат мира подряд поражает своей жаждой победы. Африканцы вновь сумели выбить из плей-офф крупную европейскую команду, считавшуюся фаворитом, пишет "24 Канал".

Смотрите также : Японская сказка была близка, но Бразилия вырвала путевку в следующий раунд ЧМ-2026

Нидерланды – Марокко 1:1 (2:3 по пенальти)

Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1

Свой статус команды с более высокими шансами на выход в следующий этап Нидерланды на самом деле не оправдали: сборная Марокко выглядела интереснее, а "оранжевые" практически ничего не создавали у ворот соперника.

Тем ценнее был гол Коди Гакпо, забитый в середине второго тайма. Вообще нападающего могло и не быть на поле: за пару дней до матча он получил трагическое известие о потере ребенка беременной женой. Голландец проявил невероятный характер и пригодился своей команде именно тогда, когда это было нужно. А после забитого гола не смог сдержаться и расплакался прямо на поле – утешать его подошла вся команда, включая запасных.

Этот гол оставался единственным до начала отсчета добавленного времени, но тогда марокканцы все-таки сумели забить в ответ. Центральный защитник Исса Диоп перевел матч в дополнительное время, где вновь ощущалось преимущество полуфиналистов прошлого чемпионата мира. Показательный факт: у Нидерландов за дополнительные полчаса игры было 0,00 xG.

Пенальти в серии подопечные Рональда Кумана били ужасно: Клюйверт в штангу, Тимбер мимо ворот, а Саммервилл – в сэйв голкипера Буну. Марокканцы тоже дважды попали в штангу и перекладину, но все же Исмаэль Сайбари принес победу своей команде.

С кем дальше сыграет Марокко?

На ЧМ таким образом определилась первая пара 1/8 финала. За выход в четвертьфинал марокканцы сразятся с одной из стран-хозяек чемпионата – Канадой. Матч состоится 4 июля в 20:00 по киевскому времени.