Провал сборной Украины на Евро-2025: главный тренер объяснил вылет из турнира

Молодежная сборная Украины завершила свой турнирный путь на Евро-2025. В последнем матче "сине-желтые" уступили Нидерландам.

В матче с нидерландцами Украину вполне устраивала ничья. Однако в Прешове подопечные Унаи Мельгосы ничего не смогли противопоставить одной из топ-сборных Европы, уступив со счетом 0:2, пишет 24 Канал.

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Как Мельгоса объяснил провал сборной Украины на Евро-2025

После матча главный тренер Украины U-21 Унаи Мельгоса назвал причины поражения в решающем поединке.

"Очень сложная игра. Мы знали уровень соперника. Также эмоционально мы понимали, что мы или идем дальше, или едем домой. Поэтому так, это было сложно с самого начала. Результат – не тот, которого мы ожидали.

Я думаю, что Украина хорошо начала игру. В таких матчах многое решают вот эти ошибки в необязательных ситуациях. И потом тяжело вернуться в игру. Но это вопрос ко всем игрокам, а не только к кому-то одному или к одной ситуации", – рассказал Мельгоса.

По мнению испанца, "сине-желтые" могли рассчитывать на большее в случае положительного результата в первой встрече. Однако соперник наказал команду за индивидуальные ошибки, которые нельзя допускать на таком уровне.

Я могу подытожить весь процесс – квалификация была очень хорошей. Здесь, в матче с датчанами у нас были шансы, мы заслужили на большее. Но есть вещи, которые надо исправлять. Иногда мелочи влияют на результат игры,

– сказал Мельгоса.

Отметим, что итогом группового турнира сборная Украины заняла третье место в группе D. Наша команда одержала одну победу над Финляндией (2:0) и уступила Дании (2:3) и Нидерландам (0:2).

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