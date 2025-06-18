У матчі з нідерландцями Україну цілком влаштовувала нічия. Однак у Прешові підопічні Унаї Мельгоси нічого не змогли протиставити одній з топ-збірних Європи, поступившись з рахунком 0:2, пише 24 Канал.

До теми Україна без шансів поступилася Нідерландам та вилетіла з Євро-2025

Як Мельгоса пояснив провал збірної України на Євро-2025

Після матчу головний тренер України U-21 Унаї Мельгоса назвав причини поразки у вирішальному поєдинку.

"Дуже складна гра. Ми знали рівень суперника. Також емоційно ми розуміли, що ми або йдемо далі, або їдемо додому. Тож так, це було складно з самого початку. Результат – не той, якого ми очікували.

Я думаю, що Україна добре розпочала гру. У таких матчах багато вирішують ось ці помилки в необов’язкових ситуаціях. І потім важко повернутися в гру. Але це питання до усіх гравців, а не лише до когось одного чи до однієї ситуації", – розповів Мельгоса.

На думку іспанця, "синьо-жовті" могли розраховувати на більше у разі позитивного результату в першій зустрічі. Однак суперник покарав команду за індивідуальні помилки, які не можна допускати на такому рівні.

Я можу підсумувати увесь процес – кваліфікація була дуже хорошою. Тут, у матчі з данцями у нас були шанси, ми заслужили на більше. Але є речі, які треба виправляти. Деколи дрібниці впливають на результат гри,

– сказав Мельгоса.

Зазначимо, що підсумком групового турніру збірна України посіла третє місце в групі D. Наша команда здобула одну перемогу над Фінляндією (2:0) та поступилася Данії (2:3) та Нідерландам (0:2).

Раніше ми розповідали про реакцію вболівальників на виліт України з Євро-2025. Чимало критики дісталося на адресу головного тренера та лідерів команди.