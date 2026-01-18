В составе "россонери" форвард до сих пор не отличался полезными действиями на поле. Вряд ли будет способствовать удачной адаптации и история с ограблением, пишет 24 Канал со ссылкой на La Reppublica.
Что случилось с нападающим Милана?
На время поиска постоянного жилья Фюллькруг, как и любой новоприбывший в клуб игрок, живет в отеле возле выставочного центра Fiera Milano City.
Пока он вместе с командой был на выезде в Комо, в комнату Фюллькруга пробрались воры. Преступники охотились на драгоценности – и в конце концов вынесли из номера часы и ювилерные украшения на общую сумму около 500 тысяч евро. Для этого им пришлось выломать сейф.
Исчезновение вещей Никлас заметил только утром в субботу, 17 января. Его представитель обратился в полицию, правоохранители прибыли на место происшествия и начали следственные действия.
Как Фюллькруг оказался в Милане?
По данным Transfermarkt, участник финала Лиги чемпионов – 2024 в составе дортмундской Боруссии начинал сезона в составе английского Вест Хэма.
В Лондоне форвард больше находился в лазарете, чем играл: лишь два полных матча за полгода и ни одного забитого мяча.
32-летний нападающий сборной Германии 2 января перешел в Милан на правах аренды с функцией выкупа в конце сезона.
За свою национальную команду он последний раз играл в июне 2025 года в финале четырех Лиги наций.