Украинский полузащитник вышел в стартовом составе Дженоа". Уже в середине первого тайма "грифоны" неожиданно первыми повели в счете, сообщает 24 Канал.

Как закончился матч Милан – Дженоа?

На 28-й минуте Лоренцо Коломбо откликнулся на передачи Малиновского, оторвался от опекунов и открыл счет в матче против Милана 0:1.

Основное время поединка закончилось минимальной победой гостей. "Россонери" спаслись от домашнего поражения только в компенсированное к встрече время. На 90+2 минуте Рафаэль Леао разрушил все надежды болельщиков Дженоа на победу 1:1.

Гости были очень близки к тому, чтобы вырвать победу. На 90+9 минуте Николае Станчу не реализовал пенальти, отправил мяч высоко на трибуну за воротами Милана. Несмотря на это Дженоа уже оформило сенсацию, отобрав очки у Милана на их поле – 1:1.

Руслан Малиновский отыграл 64 минуты и был заменен на Микаэля Эллертссона.

К слову. Для украинского полузащитника этот ассист стал вторым в текущем сезоне 2025 – 2026. Также за спиной Малиновского 2 гола в 18-ти сыгранных матчах (данные с портала Trasnfermarkt).

Видеообзор матча Милан – Дженоа

В какой ситуации Милан и Дженоа в Серии А?

Милану не удалось вплотную приблизиться к Интеру из-за потери очков. "Россонери" с 39 баллами занимает второе место, уступая "нерадзурри", которые лидируют в сезоне Серии А, только 3 очками.

Дженоа же набрало 16 пунктов и идет вблизи зоны вылета – 17-я строчка.

В следующем туре клуб Малиновского примет дома Кальяри (12 января), а Милан сыграет на выезде против Фиорентины (11 января).

Напомним, что украинским легионером Дженоа интересуются миланский Интер и туринский Ювентус.