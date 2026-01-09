Український півзахисник вийшов у стартовому складі Дженоа". Вже у середині першого тайму "грифони" несподівано першими повели у рахунку, повідомляє 24 Канал.

Як закінчився матч Мілан – Дженоа?

На 28-й хвилині Лоренцо Коломбо відгукнувся на передачі Маліновського, відірвався від опікунів та відкрив рахунок у матчі проти Мілана 0:1.

Основний час поєдинку закінчився мінімальною перемогою гостей. "Россонері" врятувались від домашньої поразки лише у компенсований до зустрічі час. На 90+2 хвилині Рафаель Леао зруйнував усі надії уболівальників Дженоа на перемогу 1:1.

Гості були дуже близькі до того, аби вирвати перемогу. На 90+9 хвилині Ніколає Станчу не реалізував пенальті, відправив м'яч високо на трибуну за воротами Мілана. Попри це Дженоа вже оформило сенсацію, відібравши очки у Мілана на їх полі – 1:1.

Руслан Маліновський відіграв 64 хвилини та був замінений на Мікаеля Еллертссона.

До слова. Для українського півзахисника цей асист став другим у поточному сезоні 2025 – 2026. Також за спиною Маліновського 2 голи у 18-ти зіграних матчах (дані з порталу Trasnfermarkt).

Відеоогляд матчу Мілан – Дженоа

У якій ситуації Мілан та Дженоа у Серії А?

Мілану не вдалось впритул наблизитись до Інтера через втрату очок. "Россонері" із 39 балами посідає друге місце, поступаючись "нерадзуррі", які лідирують у сезоні Серії А, лише 3 очками.

Дженоа ж набрало 16 пунктів та йде поблизу зони вильоту – 17-та сходинка.

У наступному турі клуб Маліновського прийме вдома Кальярі (12 січня), а Мілан зіграє на виїзді проти Фіорентини (11 січня).

Нагадаємо, що українським легіонером Дженоа цікавляться міланський Інтер та туринський Ювентус.