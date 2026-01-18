У складі "россонері" форвард досі не відзначався корисними діями на полі. Навряд сприятиме вдалій адаптації й історія з пограбуванням, пише 24 Канал з посиланням на La Reppublica.

Що сталося з нападником Мілана?

На час пошуку постійного житла Фюллькруг, як і будь-який новоприбулий до клубу гравець, мешкає у готелі біля виставкового центру Fiera Milano City.

Поки він разом з командою був на виїзді в Комо, до кімнати Фюллькруга пробралися крадії. Злочинці полювали на коштовності – і зрештою винесли з номера годинники та ювілерні прикраси на загальну суму близько 500 тисяч євро. Для цього їм довелося виламати сейф.

Зникнення речей Ніклас помітив лише вранці у суботу, 17 січня. Його представник звернувся до поліції, правоохоронці прибули на місце події і розпочали слідчі дії.

Як Фюллькруг опинився в Мілані?