"Поздравили" с переездом: новичка Милана обокрали на 500 тысяч евро

Новый нападающий итальянского Милана Никлас Фюллькруг попал в неприятную историю спустя всего две недели после оформления арендного соглашения с Вест Хэмом. Игроку сборной Германии пришлось иметь дело с полицией.

В составе "россонери" форвард до сих пор не отличался полезными действиями на поле. Вряд ли будет способствовать удачной адаптации и история с ограблением, пишет 24 Канал со ссылкой на La Reppublica.

Что случилось с нападающим Милана?

На время поиска постоянного жилья Фюллькруг, как и любой новоприбывший в клуб игрок, живет в отеле возле выставочного центра Fiera Milano City.

Пока он вместе с командой был на выезде в Комо, в комнату Фюллькруга пробрались воры. Преступники охотились на драгоценности – и в конце концов вынесли из номера часы и ювилерные украшения на общую сумму около 500 тысяч евро. Для этого им пришлось выломать сейф.

Исчезновение вещей Никлас заметил только утром в субботу, 17 января. Его представитель обратился в полицию, правоохранители прибыли на место происшествия и начали следственные действия.

Как Фюллькруг оказался в Милане?