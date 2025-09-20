Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Несмотря на поражение, этот поединок стал особенным для вратаря гостей Николы Василя, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Санкт-Паули.
Какое достижение покорилось Василю?
Он вышел в стартовом составе своей команды и в очередной раз продемонстрировал, что является мастером по отражению пенальти. На 25-й минуте встречи босниец парировал удар с 11-метровой отметки от Анджело Штиллера.
Благодаря этому Никола Василь улучшил свой процент эффективности отражения пенальти. Вратарь пропустил лишь один гол из семи ударов с 11-метровой отметки в Бундеслиге (85,7% отраженных пенальти).
Это лучший результат за всю историю турнира. Таким показателем не могли похвастаться даже самые звездные голкиперы лиги – Мануэль Нойер, Йенс Леманн или Оливер Кан.
К слову. Следующий поединок Санкт-Паули проведет 27 сентября. Команда боснийского вратаря дома будет принимать Байер.
Отметим, что Никола Василь ранее выступал в луганской Заре. В Украине он также демонстрировал свои навыки по отражению пенальти, в частности, когда парировал удар от Виктора Цыганкова с 11-метровой отметки в финале национального Кубка.
Напомним, что в прошлом сезоне фантастический рекорд украинского футбола установил Алексей Паламарчук. Он стал автором самой длинной серии по отраженным пенальти подряд в УПЛ (6).
Что известно о карьере Николы Василя?
- Профессиональную карьеру начинал в Зрински, за который дебютировал в 2013 году в матче против Железничара (0:0).
- После этого выступал за вторую команду немецкого Нюрнберга, откуда перешел в Зарю. В 13 из 25 матчей за луганчан оставлял свои ворота "сухими".
- С 2021 года выступает за Санкт-Паули. По версии Transfermarkt, стоимость 29-летнего футболиста на данный момент составляет 3,5 миллиона евро.