Господарі здобули перемогу з рахунком 2:0. Попри поразку, цей поєдинок став особливим для воротаря гостей Ніколи Васіля, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Санкт-Паулі.
Яке досягнення підкорилося Васілю?
Він вийшов у стартовому складі своєї команди та вкотре продемонстрував, що є майстром з відбиття пенальті. На 25-й хвилині зустрічі боснієць парирував удар з 11-метрової позначки від Анджело Штіллера.
Завдяки цьому Нікола Васіль покращив свій відсоток ефективності відбиття пенальті. Воротар пропустив лише один гол з семи ударів з 11-метрової позначки в Бундеслізі (85,7% відбитих пенальті).
Це найкращий результат за всю історію турніру. Таким показником не могли похизуватися навіть найбільш зіркові голкіпери ліги – Мануель Ноєр, Єнс Леманн чи Олівер Кан.
Як Нікола Васіль відбив черговий пенальті: дивіться відео
До слова. Наступний поєдинок Санкт-Паулі проведе 27 вересня. Команда боснійського воротаря вдома прийматиме Баєр.
Зазначимо, що Нікола Васіль раніше виступав у луганській Зорі. В Україні він також демонстрував свої навички з відбиття пенальті, зокрема, коли парирував удар від Віктора Циганкова з 11-метрової позначки у фіналі національного Кубка.
Васіль відбив пенальті від Циганкова: дивіться відео
Нагадаємо, що минулого сезону фантастичний рекорд українського футболу встановив Олексій Паламарчук. Він став автором найдовшої серії з відбитих пенальті поспіль в УПЛ (6).
Що відомо про кар'єру Ніколи Васіля?
- Професійну кар'єру розпочинав у Зрінськи, за який дебютував у 2013 році в матчі проти Железнічара (0:0).
- Після цього виступав за другу команду німецького Нюрнберга, звідки перейшов у Зорю. У 13 з 25 матчів за луганців залишав свої ворота "сухими".
- З 2021 року виступає за Санкт-Паулі. За версією Transfermarkt, вартість 29-річного футболіста наразі складає 3,5 мільйони євро.