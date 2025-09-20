Господарі здобули перемогу з рахунком 2:0. Попри поразку, цей поєдинок став особливим для воротаря гостей Ніколи Васіля, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Санкт-Паулі.

Яке досягнення підкорилося Васілю?

Він вийшов у стартовому складі своєї команди та вкотре продемонстрував, що є майстром з відбиття пенальті. На 25-й хвилині зустрічі боснієць парирував удар з 11-метрової позначки від Анджело Штіллера.

Завдяки цьому Нікола Васіль покращив свій відсоток ефективності відбиття пенальті. Воротар пропустив лише один гол з семи ударів з 11-метрової позначки в Бундеслізі (85,7% відбитих пенальті).

Це найкращий результат за всю історію турніру. Таким показником не могли похизуватися навіть найбільш зіркові голкіпери ліги – Мануель Ноєр, Єнс Леманн чи Олівер Кан.

До слова. Наступний поєдинок Санкт-Паулі проведе 27 вересня. Команда боснійського воротаря вдома прийматиме Баєр.

Зазначимо, що Нікола Васіль раніше виступав у луганській Зорі. В Україні він також демонстрував свої навички з відбиття пенальті, зокрема, коли парирував удар від Віктора Циганкова з 11-метрової позначки у фіналі національного Кубка.

Нагадаємо, що минулого сезону фантастичний рекорд українського футболу встановив Олексій Паламарчук. Він став автором найдовшої серії з відбитих пенальті поспіль в УПЛ (6).

Що відомо про кар'єру Ніколи Васіля?