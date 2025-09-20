В пятницу, 19 сентября, состоялся стартовый матч четвертого тура немецкой Бундеслиги. В нем Штутгарт дома принимал Санкт-Паули.

Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Несмотря на поражение, этот поединок стал особенным для вратаря гостей Николы Василя, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Санкт-Паули.

Какое достижение покорилось Василю?

Он вышел в стартовом составе своей команды и в очередной раз продемонстрировал, что является мастером по отражению пенальти. На 25-й минуте встречи босниец парировал удар с 11-метровой отметки от Анджело Штиллера.

Благодаря этому Никола Василь улучшил свой процент эффективности отражения пенальти. Вратарь пропустил лишь один гол из семи ударов с 11-метровой отметки в Бундеслиге (85,7% отраженных пенальти).

Это лучший результат за всю историю турнира. Таким показателем не могли похвастаться даже самые звездные голкиперы лиги – Мануэль Нойер, Йенс Леманн или Оливер Кан.

К слову. Следующий поединок Санкт-Паули проведет 27 сентября. Команда боснийского вратаря дома будет принимать Байер.

Отметим, что Никола Василь ранее выступал в луганской Заре. В Украине он также демонстрировал свои навыки по отражению пенальти, в частности, когда парировал удар от Виктора Цыганкова с 11-метровой отметки в финале национального Кубка.

Напомним, что в прошлом сезоне фантастический рекорд украинского футбола установил Алексей Паламарчук. Он стал автором самой длинной серии по отраженным пенальти подряд в УПЛ (6).

Что известно о карьере Николы Василя?