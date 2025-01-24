Балакин в ноябре 2023 года судил матч Реал Сосьедад – Зальцбур. Он стал первым судьей с 1998 года, который работал на матче группового этапа ЛЧ, сообщает 24 канал со ссылкой на Бомбардир.

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Балакин о работе в Лиге чемпионов

Украинский арбитр Николай Балакин поделился переживаниями от работы на матче Лиги чемпионов. Рефери рассказал о настройках перед обслуживанием игры европейского уровня.

Специалист отметил, что надо было сдержать эмоции, а также иметь холодный уровень, работая во время игры в Лиге чемпионов. Также он поделился ощущениями по завершению еврокубкового поединка.

Нельзя было показывать свою нервозность, мы так настроились. После игры мой ассистент сказал: Это была Лига чемпионов? Я говорю: Да – это обычная игра, как на области,

– признался Балакин.

Арбитр также выделил интенсивность и темп матча между командами в Лиге чемпионов. Рефери отметил, что на этом уровне очень заметно отличается скорость мышления игроков.

К слову. Николай Балакин начал карьеру арбитра в 2009 году. С 2015 года начал работать на матчах украинской Премьер-Лиги, а уже через год получил категорию арбитр ФИФА.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Николай Балакин работал на двух матчах Лиги чемпионов. Он обслуживал игру пражской Спарты против Бреста и противостояние леверкузенского Байера с Зальцбургом.