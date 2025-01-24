Балакін у листопаді 2023 року судив матч Реал Сосьедад – Зальцбур. Він став першим суддею з 1998 року, який працював на матчі групового етапу ЛЧ, повідомляє 24 канал із посиланням на Бомбардир.

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Балакін про роботу в Лізі чемпіонів

Український арбітр Микола Балакін поділився переживаннями від роботи на матчі Ліги чемпіонів. Рефері розповів про налаштування перед обслуговуванням гри європейського рівня.

Спеціаліст зазначив, що треба було стримати емоції, а також мати холодний рівень, працюючи під час гри у Лізі чемпіонів. Також він поділився відчуттями по завершенню єврокубкового поєдинка.

Не можна було показувати свою нервовість, ми так налаштувалися. Після гри мій асистент сказав: Це була Ліга чемпіонів? Я кажу: Так – це звичайна гра, як на області,

– зізнався Балакін.

Арбітр також виділив інтенсивність та темп матчу між командами у Лізі чемпіонів. Рефері зазначив, що на цьому рівні дуже помітно різниться швидкість мислення гравців.

До слова. Микола Балакін розпочав кар'єру арбітра у 2009 році. З 2015 року почав працювати на матчах української Прем'єр-Ліги, а вже за рік здобув категорію арбітр ФІФА.

Зазначимо, що у сезоні-2024/2025 Микола Балакін працював на двох матчах Ліги чемпіонів. Він обслуговував гру празької Спарти проти Бреста та протистояння леверкузенського Баєра із Зальцбургом.