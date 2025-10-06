Был бойцом спецподразделения КОРД: на войне погиб регбист Николай Гетьманов
- На войне погиб регбист Николай Гетьманов, который был бойцом спецподразделения КОРД.
- С начала полномасштабного вторжения еще по меньшей мере 15 украинских регбистов погибли, защищая страну от врага.
Многие украинские спортсмены после начала полномасштабного вторжения сменили свою привычную экипировку на мультикам или пиксель. Они взяли оружие в руки, чтобы героически защищать родную страну от оккупантов.
К сожалению, немало из них вернулись с поля боя на щите. Накануне наше спортивное сообщество понесло очередную потерю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию регби Украины.
Что известно об украинском воине?
На фронте погиб Николай Гетьманов. В гражданской жизни он был игроком харьковского регбийного клуба Легион XIII.
Спортсмен с первых дней полномасштабной войны стал на защиту страны, присоединившись к войску. Он был бойцом спецподразделения КОРД.
К сожалению, с очередного боевого задания Николай вернулся на щите. Россияне лишили жизни украинского регбиста на Купянском направлении. У павшего воина остались жена и четырехлетний сын.
Николай был не только талантливым спортсменом и преданным игроком своей команды, но и настоящим патриотом, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины. Его мужество, сила воли и командный дух навсегда останутся примером для всех, кто его знал. Его имя навсегда останется в истории украинского регби и в сердцах тех, кто имел честь быть рядом. Герои не умирают,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует близким погибшего защитника Украины. Вечная память Николаю Гетьманову.
Напомним, что накануне на войне погиб шахматист Антон Болдырев. Трагедия произошла во время выполнения боевого задания в Заречном Краматорского района Донецкой области.
Что известно о потерях украинского регбийного сообщества во время войны?
- С начала полномасштабного вторжения немало украинских регбистов присоединились к армии.
- Кроме Николая Гетьманова, по меньшей мере 15 регбистов стали "Ангелами спорта".
- Только в 2025 году погибли Алексей Розенталь, Тарас Шпук, Игорь Власюк, Дмитрий Левицкий и Сергей Полищук.