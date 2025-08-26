В турецком Стамбуле прошел уже 37-ый ежегодный Босфорский кроссконтинентальный заплыв. Длина дистанции составила 6,5 километра, а само соревнование завершилось скандалом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Что произошло со Свечниковым?

В заплыве на открытой воде приняли участие 2800 спортсменов из 81 страны. К сожалению, среди участников турнира был и представитель России Николай Свечников.

Впрочем, 30-летний пловец так и не финишировал в заплыве. Россиянин пропал без вести, о чем стало известно аж через восемь часов после завершения соревнования.

Интересно, что участники надели браслеты с микрочипами перед заплывом. Они не фиксируют текущее расположение спортсмена, а лишь помогают определить момент и место входа и выхода пловца из воды.

Сейчас продолжаются поиски Николая. Организаторы называют две версии "исчезновения" спортсмена. Первая – он утонул посреди дистанции и погиб. Именно поэтому полиция применит вертолеты и водолазов для поиска Свечникова.

По второй версии, россиянин выбрался на берег за пределами дистанции и выбросил браслет в море. В пользу этой теории говорит то, что в этом году скорость течения в проливе Босфор сильнее чем обычно.

Кроме того, в день соревнования в Стамбуле был туман и начался сильный дождь, из-за чего поднялись высокие волны.Перед заплывом россиянин проходил медосмотр, в ходе которого у него не нашли проблем со здоровьем.

Также Свечников оставил вещи камере хранения и не забирал их. Отметим, что Николай является опытным пловцом, который даже основал частную школу плавания. В России он имеет звание мастера спорта.

