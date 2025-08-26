В турецькому Стамбулі пройшов вже 37-ий щорічний Босфорський кросконтинентальний заплив. Довжина дистанції склала 6,5 кілометра, а саме змагання завершилось скандалом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu Ajansi.

Що сталось зі Свєчніковим?

У запливі на відкритій воді взяли участь 2800 спортсменів з 81 країни. На жаль, серед учасників турніру був і представник Росії Микола Свєчніков.

Втім 30-річний плавець так і не фінішував у запливі. Росіянин зник безвісти, про що стало відомо аж через вісім годин після завершення змагання.

Цікаво, що учасники вдягли браслети з мікрочипами перед запливом. Вони не фіксують поточне розташування спортсмена, а лише допомагають визначити момент та місце входу та виходу плавця з води.

Наразі тривають пошуки Миколи. Організатори називають дві версії "зникнення" спортсмена. Перша – він втопився посеред дистанції та загинув. Саме тому поліція застосує вертольоти та водолазів для пошуку Свєчнікова.

За другою версією, росіянин вибрався на берег поза межами дистанції та викинув браслет у море. На користь цієї теорії говорить те, що цього року швидкість течії у протоці Босфор сильніша ніж зазвичай.

Крім того, в день змагання у Стамбулі був туман та почався сильний дощ, через що здійнялись високі хвилі.Перед запливом росіянин проходив медогляд, в ході якого у нього не знайшли проблем зі здоров'ям.

Також Свєчніков залишив речі камері схову та не забирав їх. Відзначимо, що Микола є досвідченим плавцем, який навіть заснував приватну школу плавання. У Росії він має звання майстра спорту.

