Трагічний інцидент трапився у понеділок, 18 серпня. Хокеїст Натан Шранц потонув у Балтійському морі під час купання, пише 24 Канал з посиланням на Rrzeglad Sportowy.

Читайте також У 36 років раптово помер український бадмінтоніст Артур Бурлака

Як загинув 18-річний хокеїст?

Натан Штранц разом з друзями відпочивав на морі. Під час купання він не зміг повернутися на берег через високі хвилі. Двом друзям юнака вдалося врятуватися. Вони викликали екстрену допомогу.

Пошукова операція за участю поліції, добровольчої служби порятунку на воді (WOPR), морської пошуково-рятувальної служби та польської повітряної швидкої допомоги тривала тиждень.

У вівторок, 26 серпня, тіло Натана було знайдене. Загибель юнака підтвердили його рідні.

До нас дійшла дуже трагічна новина – море забрало нашого друга, гравця, опору команди та найбільшого вболівальника нашого клубу, Натана Штранца. Важко повірити в те, що сталося,

– йдеться у дописі команди, за яку грав Штранц.

Натан Штранц загинув 18 серпня / фото хокейного клубу

Зазначимо, що Натан Штранц був гравцем клубу з хокею на траві UKH Start 1954 Gniezno. У цій команді тренером працював його батько Якуб Штранц.

Раніше повідомлялося про смерть російської альпіністки, яка 11 днів була без їжі та води на піку Перемоги у Киргизстані.