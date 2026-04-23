Президенту Румынии пришлось оправдываться за похороны Луческу
- Президент Румынии Никушор Дан не посетил похороны Мирчи Луческу, чтобы избежать политизации события.
- Отсутствие президента вызвало критику в обществе, хотя он объяснил, что хотел сохранить атмосферу единства во время прощания.
Президент Румынии Никушор Дан объяснил, почему не пришел попрощаться с Мирчей Луческу. Его отсутствие вызвало волну критики, поэтому главе государства пришлось публично оправдываться.
Прощание с легендарным тренером стало событием национального масштаба, которое собрало политиков и звезд спорта. Впрочем, отсутствие президента сразу привлекло особое внимание общества, информирует Digi24.
Смотрите также Луческу это скрывал: стало известно шокирующую правду о смерти экс-тренера Шахтера и Динамо
Почему президент не пришел на церемонию?
Никушор Дан объяснил, что сознательно решил не посещать церемонию прощания с Мирчей Луческу, чтобы не политизировать событие. По его словам, прощание с тренером должно было остаться искренним и объединяющим моментом для футбольного сообщества.
Он отметил, что был поражен атмосферой единства вокруг этой трагедии и не хотел, чтобы его присутствие изменило фокус события или вызвало политические дискуссии.
Реакция общества и резонанс
Несмотря на объяснения, отсутствие президента вызвало волну критики в медиа и среди общественности. Многие считали, что глава государства должен лично отдать дань уважения одному из величайших тренеров страны.
Напомним, Мирчей Луческу – одна из ключевых фигур в истории румынского и европейского футбола. Тренер умер 7 апреля 2026 года в Бухаресте и был похоронен с почестями.
Перед смертью Луческу терял вес, но скрывал свое состояние, чтобы не отвлекать внимание от футбола.
Впоследствии стало известно, что стадион Динамо в Бухаресте назовут именем Мирчи Луческу.
Путь легендарного тренера
- Мирча Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. На протяжении своей карьеры он тренировал ряд известных клубов в Европе, получив десятки трофеев. Последним местом работы специалиста была национальная сборная Румынии.
- Наибольшего успеха он достиг с Шахтером, с которым выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. Также работал с Динамо Киев, получив чемпионство Украины.
- Луческу считается одним из самых титулованных тренеров Восточной Европы, а его вклад в развитие футбола трудно переоценить. Его стиль, опыт и харизма сделали его культовой фигурой для нескольких поколений болельщиков.