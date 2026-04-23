Прощание с легендарным тренером стало событием национального масштаба, которое собрало политиков и звезд спорта. Впрочем, отсутствие президента сразу привлекло особое внимание общества, информирует Digi24.

Смотрите также Луческу это скрывал: стало известно шокирующую правду о смерти экс-тренера Шахтера и Динамо

Почему президент не пришел на церемонию?

Никушор Дан объяснил, что сознательно решил не посещать церемонию прощания с Мирчей Луческу, чтобы не политизировать событие. По его словам, прощание с тренером должно было остаться искренним и объединяющим моментом для футбольного сообщества.

Он отметил, что был поражен атмосферой единства вокруг этой трагедии и не хотел, чтобы его присутствие изменило фокус события или вызвало политические дискуссии.

Реакция общества и резонанс

Несмотря на объяснения, отсутствие президента вызвало волну критики в медиа и среди общественности. Многие считали, что глава государства должен лично отдать дань уважения одному из величайших тренеров страны.

Напомним, Мирчей Луческу – одна из ключевых фигур в истории румынского и европейского футбола. Тренер умер 7 апреля 2026 года в Бухаресте и был похоронен с почестями.

Перед смертью Луческу терял вес, но скрывал свое состояние, чтобы не отвлекать внимание от футбола.

Впоследствии стало известно, что стадион Динамо в Бухаресте назовут именем Мирчи Луческу.

Путь легендарного тренера