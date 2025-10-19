Месси оформил хет-трик и впервые завоевал бомбардирскую награду в МЛС: видео голов
- Лионель Месси оформил хет-трик в матче против Нэшвилла и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС с 29 голами.
- Месси впервые выиграл "Золотую бутсу" МЛС и завершил сезон с 48 очками по системе гол + пас.
В ночь с 18 на 19 октября состоялись матчи последнего тура регулярного чемпионата МЛС-2025. В одном из них Нэшвилл дома принимал Интер Майами.
Гости одержали уверенную победу со счетом 5:2. Главным героем встречи стал их капитан Лионель Месси, который после поединка получил очередную официальную награду, пополнив свою коллекцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МЛС.
Читайте также Роналду не реализовал пенальти, а через минуту забил гол-конфетку: видео шедевра
Какое достижение покорилось Месси?
Он отметился тремя забитыми голами, к которым добавил результативную передачу. Благодаря такому перформансу аргентинец закрепил свое лидерство и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС.
Месси завершил "регулярку" с 29 голами в 28 матчах. 38-летний форвард впервые выиграл "Золотую бутсу" МЛС, где выступает уже третий год.
Всего за сезон Лионель набрал 48 очков по системе гол + пас. Ему не хватило лишь одного результативного действия, чтобы повторить абсолютный рекорд Карлоса Велы, который тот установил в кампании 2019 года.
Смотрите видеообзор матча Нэшвилл – Интер Майами
Справка. Интер Майами завершил регулярный чемпионат МЛС на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Цапли" набрали 65 очков в 34 матчах.
Отметим, что всего несколько дней назад аргентинскому форварду покорилось еще одно достижение. Он стал лучшим ассистентом в истории сборных.
Напомним, что накануне Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Месси в нем расположился на втором месте с заработком в год 130 миллионов долларов, а лидером стал Криштиану Роналду – 280 миллионов долларов.
Что известно о выступлениях Месси за Интер Майами?
Аргентинец присоединился к клубу Дэвида Бекхэма в июле 2023 года, перейдя из ПСЖ на правах свободного агента.
С "цаплями" выиграл два трофея, благодаря чему стал самым титулованным футболистом в истории, опередив бразильца Дани Алвеса.
Всего провел за клуб 82 матча, в которых забил 71 гол и отдал 37 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории молодого клуба.
В первом раунде плей-офф Интер Майами сыграет против Нэшвилла. Серия продлится до двух побед.