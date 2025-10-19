В ночь с 18 на 19 октября состоялись матчи последнего тура регулярного чемпионата МЛС-2025. В одном из них Нэшвилл дома принимал Интер Майами.

Гости одержали уверенную победу со счетом 5:2. Главным героем встречи стал их капитан Лионель Месси, который после поединка получил очередную официальную награду, пополнив свою коллекцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МЛС.

Какое достижение покорилось Месси?

Он отметился тремя забитыми голами, к которым добавил результативную передачу. Благодаря такому перформансу аргентинец закрепил свое лидерство и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС.

Месси завершил "регулярку" с 29 голами в 28 матчах. 38-летний форвард впервые выиграл "Золотую бутсу" МЛС, где выступает уже третий год.

Всего за сезон Лионель набрал 48 очков по системе гол + пас. Ему не хватило лишь одного результативного действия, чтобы повторить абсолютный рекорд Карлоса Велы, который тот установил в кампании 2019 года.

Справка. Интер Майами завершил регулярный чемпионат МЛС на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Цапли" набрали 65 очков в 34 матчах.

Отметим, что всего несколько дней назад аргентинскому форварду покорилось еще одно достижение. Он стал лучшим ассистентом в истории сборных.

Напомним, что накануне Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Месси в нем расположился на втором месте с заработком в год 130 миллионов долларов, а лидером стал Криштиану Роналду – 280 миллионов долларов.

Что известно о выступлениях Месси за Интер Майами?