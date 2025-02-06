Арсенал без Зинченко вылетел из Кубка лиги, пропустив в финал сенсационный Ньюкасл

Ньюкасл имеет шанс впервые в истории получить Кубок английской лиги. "Сороки" дважды в полуфинале разобрались с Арсеналом, где выступает Александр Зинченко.

Ньюкасл – Арсенал 2:0

Голы: Мерфи, 19, Гордон, 52.

На этой неделе в Англии проходят ответные матчи 1/2 финала Кубка лиги. На среду, 5 февраля, был вынесен бой между Ньюкаслом и Арсеналом, сообщает 24 Канал.

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Без шансов для "канониров"

Первый матч закончился довольно сенсационно. В начале января Ньюкасл уверенно переиграл "канониров" на их поле со счетом 2:0. Поэтому для выхода в финал подопечным Артеты необходимо было делать камбэк на "Сент-Джеймс Парк".

Оба тренера выставили свои сильнейшие составы, поэтому Александр Зинченко снова оказался на скамейке запасных. Арсенал больше владел мячом, однако хозяева не дали лондонцам ни шанса на камбэк.

Подопечные Эдди Гау лучше реализовали свои моменты и повторно выиграли со счетом 2:0. В середине первого тайма Мерфи удачно сыграл на добивании после попадания Исака в штангу.

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А после перерыва Арсенал подвел Рая, подарив мяч Ньюкаслу у своих ворот. Гордон без проблем забил и установил финальный счет. Зинченко на поле так и не появился.

Поэтому Ньюкасл второй раз за последние три года и третий раз за свою историю выходит в финал Кубка лиги, который ранее "сорокам" не покорялся. Соперником подопечных Гау в финале будет Тоттенхэм или Ливерпуль. Решающий матч пройдет 16 марта на лондонском "Уэмбли".