В группе I встретились сборные Норвегии и Сенегала. Как завершился этот матч, расскажет 24 Канал.

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Норвегия – Сенегал 3:2

Голы: Педерсен, 43, Холанд, 48, 58 – Сарр, 53, 90+3

Скандинавы доминировали с первых минут, но открыли счёт лишь на 43-й минуте благодаря голу Маркуса Педерсена. В начале второго тайма Эрлинг Голанд удвоил преимущество своей команды.

Сенегал быстро отыграл один мяч через пять минут. Однако норвежцы ответили мгновенно: ещё через пять минут Холанд забил свой второй гол в матче. В общей сложности зрители увидели три забитых гола за первые 15 минут второго тайма. Точку в матче на 90+3 минуте поставил сенегалец Исмаила Сарр, который также оформил дубль в этой игре.

Обзор матча Норвегия – Сенегал: смотрите видео от МЕГОГО

Какова турнирная ситуация в группе I?

Эта победа позволила Норвегии гарантировать себе путевку в 1/16 финала ЧМ. Ситуация в группе после двух туров выглядит так:

Франция – 6 очков (выход в плей-офф)

Норвегия – 6 очков (выход в плей-офф)

Сенегал – 0 очков

Ирак – 0 очков

Голанд отмечается дублем уже второй матч подряд, в первом туре он дважды забил в ворота Ирака.

С кем команды встретятся дальше?

В заключительном туре группового этапа, который состоится 26 июня, Норвегия и Франция сойдутся в прямом противостоянии за первое место в группе. В параллельном матче Сенегал и Ирак будут бороться за третье место и шанс пройти дальше.