У групі I зустрілися збірні Норвегії та Сенегалу. Як завершився цей поєдинок, розповість 24 Канал.

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Норвегія – Сенегал 3:2

Голи: Педерсен, 43, Голанд 48, 58 – Сарр, 53, 90+3

Скандинави домінували з перших хвилин, але відкрили рахунок лише на 43-й хвилині зусиллями Маркуса Педерсена. На початку другого тайму Ерлінг Голанд подвоїв перевагу своєї команди.

Сенегал швидко відіграв один м'яч через п'ять хвилин. Проте норвежці відповіли миттєво: ще через п'ять хвилин Голанд забив свій другий гол у матчі. Загалом глядачі побачили три забиті м'ячі за стартові 15 хвилин другого тайму. Крапку у зустрічі на 90+3 хвилині поставив сенегалець Ісмаїла Сарр, який також оформив дубль у цій грі.

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Яке турнірне становище у групі I?

Ця перемога дозволила Норвегії гарантувати собі путівку до 1/16 фіналу Мундіалю. Ситуація у групі після двох турів виглядає так:

Франція – 6 очок (вихід у плей-оф)

Норвегія – 6 очок (вихід у плей-оф)

Сенегал – 0 очок

Ірак – 0 очок

Голанд відзначається дублем уже другий матч поспіль, у першому турі він двічі забив у ворота Іраку.

З ким команди зустрінуться далі?

У фінальному раунді групового етапу, який відбудеться 26 червня, Норвегія та Франція зійдуться у прямому протистоянні за перше місце в групі. У паралельному матчі Сенегал та Ірак змагатимуться за третю сходинку та шанс пройти далі.