Тренеру Зинченко указали на дверь: он чуть не побил антирекорд АПЛ
- Анге Постекоглу уволен с поста главного тренера Ноттингем Форест из-за серии неудачных результатов, не одержав ни одной победы в 8 матчах.
- Александр Зинченко, который играет на правах аренды, получил самую высокую оценку от WhoScored в матче против Челси, несмотря на поражение 0:3.
Провалом завершилась работа австралийца Анге Постекоглу в Ноттингем Форесте. Австралийский специалист не сумел одержать ни одной победы с "лесниками".
В матче 8-го тура АПЛ Ноттингем Форест на своем поле разгромно проиграл Челси – 0:3. Это поражение стало последней каплей для владельцев "лесников", пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Ноттингем Форест.
Почему уволили тренера Ноттингема?
Сразу после матча с Челси Ноттингем Форест объявил об отставке главного тренера Анге Постекоглую
Футбольный клуб Ноттингем Форест может подтвердить, что после серии неутешительных результатов и выступлений Анге Постекоглу немедленно уволен с должности главного тренера,
– говорится в заявлении клуба.
60-летний специалист возглавил Ноттингем Форест 9 сентября 2025 года. На тренерском мостике он продержался лишь 39 дней. По данным Match of the Day, Постекоглу едва не побил антирекорд АПЛ, который принадлежит Сэму Алардайсу. Английский тренер работал с Лидсом 30 дней.
Тренеры АПЛ с наименьшим временем работы / фото Match of the Day
Под руководством Анге Постекоглу Ноттингем Форест сыграл 8 матчей, не одержав ни одной победы. "Лесники" проиграли 6 матчей, а два свели вничью. Разница забитых и пропущенных мячей тоже впечатляет: 7:18.
После восьми сыгранных матчей Ноттингем Форест занимает 17-е место в таблице АПЛ. В активе команды Зинченко лишь пять очков.
Как Зинченко выступает в Ноттингем Форесте?
- Александр Зинченко присоединился к Ноттингем Форесту 1 сентября 2025 года. 28-летний футболист играет за "лесников" на правах аренды.
- В составе Ноттингема Зинченко провел 5 матчей: 3 в чемпионате и по одному в Лиге Европы и Кубке английской лиги.
- В матче против Челси (0:3) украинец получил от WhoScored оценку 6,8 балла – лучшую среди всех игроков Ноттингема.
- Ранее сообщалось, как фаны "лесников" разозлились на Зинченко после пропущенного гола.