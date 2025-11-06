На форме сборной Украины появился патриотический лозунг вопреки позиции УЕФА

Сборная Украины по футболу накануне ноябрьских матчей в отборе на ЧМ-2026 получила новую домашнюю форму от технического спонсора Adidas. Еще перед презентацией разгорелся скандал вокруг патриотического лозунга.

Официальный магазин атрибутики национальной сборной Украины по футболу выставил на продажу новое домашнее джерси "сине-желтых". На фотографиях можно разглядеть все детали эксклюзивной формы сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на UAF Shop.

К теме Громкий скандал в футболе: УЕФА запретил лозунг "Украина превыше всего" на новой форме сборной

Есть ли на футболках сборной лозунг "Украина превыше всего"?

Новая форма сборной Украины выполнена в традиционных желтых цветах с синими вставками. Футболки украшает оригинальный орнамент, который создан через переосмысление элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский.

Кроме того, сзади под воротничком расположена патриотическая надпись "Украина превыше всего", который запрещает УЕФА.

Футболка сборной Украины с патриотическим лозунгом / фото UAF Shop

Что не понравилось УЕФА в новой форме сборной Украины?