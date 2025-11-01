В сеть слили образцы новой формы сборной Украины: как выглядит домашний комплект

Украинская ассоциация футбола вскоре должна презентовать новый домашний комплект формы сборной Украины от фирмы Adidas. Однако инсайдеры сыграли на опережение и опубликовали эксклюзивные кадры.

Новый домашний комплект формы сборной Украины будет выполнен в традиционном желтом цвете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Opaleak.

Как выглядит новая форма сборной Украины?

Желтые футболки сборной Украины будут иметь синие вставки. Главной изюминкой новой формы станет графический орнамент. Сзади под синим воротничком расположена надпись "Украина".

В таком комплекте сборная Украины будет играть со следующего года.

Новый комплект формы сборной Украины / фото Opaleak

Отметим, что новый выездной комплект будет представлен в первых месяцах 2026 года. Сейчас сборная Украины играет в форме от Adidas, но в стандартном шаблоне, а не эксклюзивном.

Когда сборная Украины сыграет следующий матч?