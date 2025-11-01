В сеть слили образцы новой формы сборной Украины: как выглядит домашний комплект
- Новый домашний комплект формы сборной Украины от Adidas будет выполнен в традиционном желтом цвете с синими вставками и графическим орнаментом, с надписью "Украина" сзади под воротничком.
- Сборная Украины в 2025 году сыграет два матча в отборе на чемпионат мира-2026 против Франции и Исландии, занимая сейчас второе место в группе D.
Украинская ассоциация футбола вскоре должна презентовать новый домашний комплект формы сборной Украины от фирмы Adidas. Однако инсайдеры сыграли на опережение и опубликовали эксклюзивные кадры.
Новый домашний комплект формы сборной Украины будет выполнен в традиционном желтом цвете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Opaleak.
Читайте также Лидер сборной Украины может пропустить важные матчи за ЧМ-2026: неутешительный прогноз врача
Как выглядит новая форма сборной Украины?
Желтые футболки сборной Украины будут иметь синие вставки. Главной изюминкой новой формы станет графический орнамент. Сзади под синим воротничком расположена надпись "Украина".
В таком комплекте сборная Украины будет играть со следующего года.
Новый комплект формы сборной Украины / фото Opaleak
Отметим, что новый выездной комплект будет представлен в первых месяцах 2026 года. Сейчас сборная Украины играет в форме от Adidas, но в стандартном шаблоне, а не эксклюзивном.
Когда сборная Украины сыграет следующий матч?
- В 2025 году команда Сергея Реброва сыграет еще два поединка в отборе на чемпионат мира-2026. 13 ноября сборная Украины встретится с командой Франции, а 16 ноября проведет решающий поединок против Исландии.
- За два тура до завершения отбора "сине-желтые" занимают второе место в группе D, имея в активе семь зачетных пунктов. Прямую путевку на ЧМ-2026 получит победитель квартета, а команда, что финиширует второй, будет бороться за выход через матчи плей-офф.
- Кстати, УАФ сообщила о продаже билетов на матч Франция – Украина. Поединок будет проходить в Париже на стадионе "Парк де Пренс".