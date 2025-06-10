Национальная сборная Украины впервые в своей истории сыграет против экзотической Новой Зеландии. Поединок состоится в рамках товарищеского турнира Canadian Shield, пишет 24 Канал.

К теме Онлайн-трансляция матча Новая Зеландия – Украина на турнире Canadian Shield

Глевкий дебют на Canadian Shield

"Сине-желтые" неудачно начали турнир Canadian Shield. В первом матче подопечные Сергея Реброва неожиданно уступили сборной Канады (2:4). Еще в первом тайме "красные" забили три мяча в ворота Анатолия Трубина. За восемь минут до конца основного времени канадцы сделали счет вообще неприличным – 0:4. Лишь на последних минутах встречи Забарный и Зинченко отквитали два гола.

Поражение от Канады стало неожиданностью для болельщиков и тренерского штаба "сине-желтых". Украинцы смогут реабилитироваться за провал в поединке против Новой Зеландии.

"Темная лошадка", которая уже квалифицировалась на ЧМ-2026

Представителя Океании не стоит недооценивать, несмотря на невысокое место в рейтинге ФИФА – 89. Островное государство уже гарантировало себе участие в чемпионате мира-2026. Кстати, Новая Зеландия в третий раз в своей истории квалифицировалась на Мундиаль.

На турнире Canadian Shield новозеландцы тоже не пасут задних. В первом матче они нанесли поражение Кот-д'Ивуару (1:0). Победный гол забил 25-летний полузащитник Элия Джаст.

Кадровая ситуация в сборной Украины

Перед началом турнира Сергей Ребров анонсировал, что каждый футболист из списка получит игровое время. Поэтому в матче против Новой Зеландии стоит ожидать ротации состава.

Под вопросом участие в поединке Артема Бондаренко, который получил повреждение. В первом матче ворота "сине-желтых" защищал Анатолий Трубин, которого во втором тайме заменил Дмитрий Ризнык. Стоит ожидать появление в рамке Андрея Лунина. С первых минут встречу могут начать Александр Зубков, Алексей Гуцуляк, которые в поединке с канадцами выходили на замену.

Где и когда смотреть матч Новая Зеландия – Украина

Поединок Новая Зеландия – Украина онлайн будет транслироваться на ОТТ-платформе MEGOGO, а также телеканале "Megogo Спорт" в кабельных сетях. Матч в Канаде начнется в ночь на 11 июня в 00:00 (по киевскому времени). Встречу будет принимать стадион "BMO Field" в Торонто.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Новая Зеландия – Украина. В ней читатели смогут следить за главными событиями матча, а также посмотреть видео забитых голов.