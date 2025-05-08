Без изменений для Усика и неожиданный регресс "Канело": обновленный рейтинг P4P от The Ring

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В нем традиционно оказался и Александр Усик.

Он сохранил свое лидерство, которое удерживает с мая прошлого года. Украинец возглавил рейтинг после первой победы над Тайсоном Фьюри в битве за абсолют в супертяжелой весовой категории.

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Как изменился рейтинг

Тройка также осталась без изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring. На втором месте располагается абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, а на третьем – чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Главным событием в обновленном рейтинге стало изменение позиций непобедимого Дзунто Накатани и Сауля Альвареса. Несмотря на победу "Канело" в битве за абсолют, он опустился на восьмую строчку, а японец поднялся на седьмую.

Также стоит отметить возвращение в топ-10 Давида Бенавидеса. Американец, имеющий рекорд 30-0, сейчас замыкает десятку лучших боксеров независимо от весовой категории.

Обновленный рейтинг P4P

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Джесси Родригес Дзунто Накатани Сауль Альварес Кен Широ Давид Бенавидес

Напомним, что Александр Усик свой следующий бой проведет 19 июля против Даниэля Дюбуа. Битва за звание абсолютного чемпиона мира состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".