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3 февраля 2025, 11:20
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Великолепный прогресс Ястремской после австрийского финала: обновленный рейтинг WTA

Денис Иваненко

Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение последней недели. Самым статусным среди них был турнир серии WTA 500 в Линце.

Украину в одиночном разряде представляли три теннисистки. Лучше всего выступила Даяна Ястремская, которая пробилась в финал, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских спортсменок

Уроженка Одессы провела невероятный турнир, где остановилась в шаге от трофея. Благодаря хорошим выступлениям Даяна поднялась в рейтинге сразу на 22 позиции и вернулась в топ-50.

Первой ракеткой Украины осталась Марта Костюк, которая не выходила на корт в течение последней недели. К ней максимально приблизилась Элина Свитолина, несмотря на неудачное выступление в Линце. Другие же украинские теннисистки не имели больших изменений в мировом рейтинге.

Украинки в топ-150 мирового рейтинга

  • 22. Марта Костюк – 2064 очка
  • 23. Элина Свитолина – 1970 (+1 позиция)
  • 49. Ангелина Калинина – 1171 (-1)
  • 50. Даяна Ястремская – 1169 (+22)
  • 109. Юлия Стародубцева – 705 (+2)
  • 136. Дарья Снигур – 527
  • 147. Леся Цуренко – 490

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга не произошло никаких изменений. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, а десятку сильнейших продолжает замыкать Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Арина Соболенко ("нейтральная") – 8956 очков
  2. Ига Швьонтек (Польша) – 8770
  3. Коко Гофф (США) – 6538
  4. Жасмин Паолини (Италия) – 5288
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4893
  6. Джессика Пегула (США) – 4861
  7. Мэдисон Киз (США) – 4680
  8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095
  9. Эмма Наварро (США) – 3709
  10. Паула Бадоса (Испания) – 3588