Как изменился рейтинг WTA после успешного для украинок "тысячника" в Мадриде

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Самым статусным среди них был турнир серии WTA 1000 в столице Испании.

Украину в одиночном разряде представляли четыре теннисистки. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в 1/2 финала, сообщает 24 Канал.

Читайте также Свитолина выиграла почти 300 тысяч евро: все призовые украинок на турнире в Мадриде

Как изменились позиции украинских спортсменок

Уроженка Одессы одержала четыре победы и только за шаг до финала уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, которая и завоевала трофей. Такой результат позволил ей улучшить позицию в мировом рейтинге и впервые с февраля 2022 года вернуться в топ-15.

Также турнир в Мадриде могут занести себе в актив Марта Костюк (1/4 финала) и Юлия Стародубцева (1/8 финала). Они поднялись на 9 и 19 ступенек соответственно.

Раньше всех покинула соревнования в столице Испании Даяна Ястремская. Она вылетела в 1/32 финала от третьей ракетки мира Коко Гофф, но все равно продемонстрировала минимальный прогресс в рейтинге.

Украинки в топ-250 мирового рейтинга

14. Элина Свитолина – 2810 очков (+3 позиции)

27. Марта Костюк – 1686 (+9)

45. Даяна Ястремская – 1214 (+1)

75. Ангелина Калинина – 878 (-1)

80. Юлия Стародубцева – 822 (+19)

152. Дарья Снигур – 485 (-5)

225. Анастасия Соболева – 325 (-2)

241. Валерия Страхова – 299 (+6)

246. Леся Цуренко – 290 (-5)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, а десятку замыкает Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10