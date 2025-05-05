Укр Рус
Sport News 24 Теннис Как изменился рейтинг WTA после успешного для украинок "тысячника" в Мадриде
5 мая, 11:18
2

Как изменился рейтинг WTA после успешного для украинок "тысячника" в Мадриде

Денис Иваненко
Основні тези
  • Элина Свитолина дошла до полуфинала турнира WTA 1000 в Мадриде, что позволило ей вернуться в топ-15 мирового рейтинга.
  • Марта Костюк и Юлия Стародубцева также значительно улучшили свои позиции в рейтинге, поднявшись на 9 и 19 ступенек соответственно после успешного выступления в Мадриде.

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Самым статусным среди них был турнир серии WTA 1000 в столице Испании.

Украину в одиночном разряде представляли четыре теннисистки. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в 1/2 финала, сообщает 24 Канал.

Читайте также Свитолина выиграла почти 300 тысяч евро: все призовые украинок на турнире в Мадриде

Как изменились позиции украинских спортсменок

Уроженка Одессы одержала четыре победы и только за шаг до финала уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, которая и завоевала трофей. Такой результат позволил ей улучшить позицию в мировом рейтинге и впервые с февраля 2022 года вернуться в топ-15.

Также турнир в Мадриде могут занести себе в актив Марта Костюк (1/4 финала) и Юлия Стародубцева (1/8 финала). Они поднялись на 9 и 19 ступенек соответственно.

Раньше всех покинула соревнования в столице Испании Даяна Ястремская. Она вылетела в 1/32 финала от третьей ракетки мира Коко Гофф, но все равно продемонстрировала минимальный прогресс в рейтинге.

Украинки в топ-250 мирового рейтинга

  • 14. Элина Свитолина – 2810 очков (+3 позиции)
  • 27. Марта Костюк – 1686 (+9)
  • 45. Даяна Ястремская – 1214 (+1)
  • 75. Ангелина Калинина – 878 (-1)
  • 80. Юлия Стародубцева – 822 (+19)
  • 152. Дарья Снигур – 485 (-5)
  • 225. Анастасия Соболева – 325 (-2)
  • 241. Валерия Страхова – 299 (+6)
  • 246. Леся Цуренко – 290 (-5)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, а десятку замыкает Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Арина Соболенко ("нейтральная") – 11118 очков
  2. Ига Швентек (Польша) – 6773
  3. Коко Гофф (США) – 6603 (+1 позиция)
  4. Джессика Пегула (США) – 6243 (-1)
  5. Жасмин Паолини (Италия) – 4875 (+1)
  6. Мэдисон Киз (США) – 4824 (-1)
  7. Мирра Андреева ("нейтральная") – 4781
  8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4193
  9. Эмма Наварро (США) – 3797 (+1)
  10. Паула Бадоса (Испания) – 3761 (-1)