Спасительный гол Невеса: Карпаты на последней минуте вырвали ничью у Оболони
Поединок в Киеве между Оболонью и Карпатами закрывал субботнюю программу 26 тура УПЛ. Львовская команда приехала в столицу Украины за тремя очками.
Оболонь – Карпаты 2:2
Голы: Стасюк, 20, Тарануха, 81 – Приймак, 28 (автогол), Невес, 90
Нереализованный пенальти: Полегенько, 35
Львовские Карпаты преследуют Полесье в борьбе за четвертое место, которое дает возможность сыграть в еврокубках. А вот Оболонь еще не гарантировала себе место в элите на следующий сезон, пишет 24 Канал.
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Боевая ничья на "Оболонь Арене"
В начале матча соперники обменялись несколькими полумоментами. Ближе к успеху были гости, у которых остро действовал бразилец Бруниньо.
Однако первыми открыли счет киевляне. На 20-й минуте матча отличился Стасюк, который подхватил мяч после прострела Ильина.
"Львы" очень быстро восстановили паритет. Во время розыгрыша углового Стецьков в одно касание пробил по воротам. Защитник Оболони Приймак хотел отбить мяч, но срезал его в собственные ворота.
На 35-й минуте Чачуа заработал пенальти для Карпат. Однако Полегенько с отметки пробил выше ворот.
Во втором тайме каждая из команд рассчитывала вырвать желанную победу. Моменты были у обоих соперников.
Развязка наступила в конце матча. Сначала арбитр не засчитал гол Бруниньо из-за офсайда. А через минуту форвард "пивоваров" Тарануха забил своей бывшей команде.
Карпаты не собирались проигрывать. Львовяне организовали настоящий штурм ворот 18-летнего голкипера Оболони Марченко. Это принесло результат на 90-й минуте. Гол Игоря Невеса спас "львов" от поражения.
Финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2.
Видео голов в матче Оболонь – Карпаты
- В турнирной таблице Карпаты приблизились к Полесью, сократив отставание до двух очков. Однако у житомирянина еще игра в запасе.
- "Оболонь" осталась на 12-й строчке. У команды Сергея Шищенко 25 очков.