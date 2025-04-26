Оболонь – Карпаты 2:2

Голы: Стасюк, 20, Тарануха, 81 – Приймак, 28 (автогол), Невес, 90

Нереализованный пенальти: Полегенько, 35

Львовские Карпаты преследуют Полесье в борьбе за четвертое место, которое дает возможность сыграть в еврокубках. А вот Оболонь еще не гарантировала себе место в элите на следующий сезон, пишет 24 Канал.

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Боевая ничья на "Оболонь Арене"

В начале матча соперники обменялись несколькими полумоментами. Ближе к успеху были гости, у которых остро действовал бразилец Бруниньо.

Однако первыми открыли счет киевляне. На 20-й минуте матча отличился Стасюк, который подхватил мяч после прострела Ильина.

"Львы" очень быстро восстановили паритет. Во время розыгрыша углового Стецьков в одно касание пробил по воротам. Защитник Оболони Приймак хотел отбить мяч, но срезал его в собственные ворота.

На 35-й минуте Чачуа заработал пенальти для Карпат. Однако Полегенько с отметки пробил выше ворот.

Во втором тайме каждая из команд рассчитывала вырвать желанную победу. Моменты были у обоих соперников.

Развязка наступила в конце матча. Сначала арбитр не засчитал гол Бруниньо из-за офсайда. А через минуту форвард "пивоваров" Тарануха забил своей бывшей команде.



Карпаты не собирались проигрывать. Львовяне организовали настоящий штурм ворот 18-летнего голкипера Оболони Марченко. Это принесло результат на 90-й минуте. Гол Игоря Невеса спас "львов" от поражения.

Финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2.

Видео голов в матче Оболонь – Карпаты