Оболонь – Карпати 2:2

Голи: Стасюк, 20, Тарануха, 81 – Приймак, 28 (автогол), Невес, 90

Нереалізований пенальті: Полегенько, 35

Львівські Карпати переслідують Полісся у боротьбі за четверте місце, яке дає можливість зіграти в єврокубках. Натомість Оболонь ще не гарантувала собі місце в еліті на наступний сезон, пише 24 Канал.

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Бойова нічия на "Оболонь Арені"

На початку матчу суперники обмінялися кількома напівмоментами. Ближчими до успіху були гості, у яких гостро діяв бразилець Бруніньйо.

Однак першими відкрили рахунок кияни. На 20-й хвилині матчу відзначився Стасюк, який підхопив м'яч після прострілу Ільїна.

"Леви" дуже швидко відновили паритет. Під час розіграшу кутового Стецьков в один дотик пробив по воротах. Захисник Оболоні Приймак хотів відбити м'яч, але зрізав його у власні ворота.

На 35-й хвилині Чачуа заробив пенальті для Карпат. Однак Полегенько з позначки пробив вище воріт.

У другому таймі кожна з команд розраховувала вирвати бажану перемогу. Моменти були в обох суперників.

Розв'язка настала наприкінці матчу. Спочатку арбітр не зарахував гол Бруніньйо через офсайд. А за хвилину форвард "пивоварів" Тарануха забив своїй колишній команді.



Карпати не збиралися програвати. Львів'яни організували справжній штурм воріт 18-річного голкіпера Оболоні Марченка. Це принесло результат на 90-й хвилині. Гол Ігора Невеса врятував "левів" від поразки.

Фінальний свисток зафіксував нічию – 2:2.

Відео голів у матчі Оболонь – Карпати