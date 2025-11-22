Уже плюс 10 от Динамо: Шахтер уничтожил Оболонь благодаря диким ошибкам вратаря

В УПЛ подошла к завершению субботняя программа 13-го тура сезона 2025–2026. Последний матч дня прошел в Киеве, где местная Оболонь принимала Шахтер.

Дончане подошли к битве в хорошем настроении. Перед международной паузой подопечные Турана одержали три победы подряд в УПЛ и возглавили турнирную таблицу, сообщает 24 Канал.

Как Шахтер подошел к игре?

Более того, менее чем за час до игры стало известно об очередном поражении Динамо в УПЛ от Колоса. Таким образом, победа над Оболонью могла увеличить отрыв между грандами аж до 10-ти очков.

Турецкий специалист применил ротацию в отчетной игре. Туран предоставил отдых Матвиенко, Назарине и Конопле, которые неделю назад играли за сборную Украины против исландцев.

Оболонь – Шахтер 0:6

Голы: Бондарь, 45+1, Тобиас, 48, Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаке, 80, Элиас, 82.

Также со скамейки запасных начали Крыськив и Элиас, тогда как Очеретько успел восстановиться от травмы. В конце концов защита Оболони продержалась почти целый тайм.

Прямо перед перерывом Шахтер смог открыть счет благодаря серьезной ошибке от кипера "пивоваров" Федоривского. Вратарь не удержал мяч в руках после дальнего выстрела Бондаря.

В начале второго тайма дончане понеслись добивать хозяев. Сначала Тобиас добил мяч в пустые ворота после хаотичной игры защитников Оболони.

А через несколько минут снова облажался Федоривский. Кипер подарил мяч Мейреллишу, который забил его в пустые ворота. Четвертый мяч оформил Эгиналду, который забил после ассиста пятой.

В дальнейшем Оболонь уже окончательно капитулировала. Голы Изаке и Элиаса поставили точку во встрече, зафиксировав счет 0:6.

Что известно о Шахтере в УПЛ 2025 – 2026?