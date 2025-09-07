Российские террористы повредили арену хоккейного клуба Сокол: ужасные последствия атаки на Киев
- Российские террористы атаковали Украину, запустив рекордное количество беспилотников по городам.
- Это привело к разрушениям на арене хоккейного клуба Сокол и других объектах.
- Из-за взрывной волны был поврежден каток "АТЕК", выбиты окна и поврежден фасад.
Враг выпустил рекордное количество ударных беспилотников по украинским городам. В результате сбития одного из них разрушениям подвергся один из главных катков столицы.
Российские террористы провели очередную атаку на украинские города в ночь на 7 сентября. Одной и из целей стала столица Киев, е пострадали гражданские объекты, в том числе и спортивная инфраструктура, сообщает 24 Канал со ссылкой на ХК Сокол.
Что произошло с ареной Сокола?
По городу были запущены как шахеды, так и баллистические ракеты "Искандер". Из-за взрывной волны был поврежден каток "АТЕК", который расположен в Соломенском районе столицы.
В здании выбиты окна и поврежден фасад. К счастью, никто из работников арены не пострадал. Эта арена является домашней для одного из самых популярных хоккейных клубов Украины Сокола.
Последствия атаки россиян на каток "АТЕК" / фото ХК Сокол:
Из-за последствий атаки команда отменила воскресную тренировку. Сам же клуб начал работы по восстановлению катка, чтобы как можно быстрее вернуться к занятиям и матчам на нем.
Отметим, что "АТЕК" является одной из всего пяти арен, которые получили разрешение для проведения чемпионата Украины по хоккею. Еще одной является Дворец спорта в Одессе, который также пострадал от российской атаки этой ночью.
Что известно об атаке на Киев 7 сентября?
- Этой ночью россияне запустили рекордное количество беспилотников – 805, из которых 747 было сбито.
- В Киеве повреждены несколько жилых домов, конный клуб и складские помещения.
- В результате бомбардировок погибли женщина и ее двухмесячная дочь.
- Среди пострадавших также 24-летняя беременная женщина, которой пришлось экстренно вызывать роды.
- Женщина в реанимации в тяжелом состоянии, жизнь ребенка также в опасности.
- Кроме того, разрушениям подверглось и здание Кабинета министров.
- Ранее игрок сборной Украины Георгий Судаков сообщил о разрушениях в его доме в Киеве.
- Во время атака в квартире находились его жена, ребенок и мать.