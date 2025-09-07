Враг выпустил рекордное количество ударных беспилотников по украинским городам. В результате сбития одного из них разрушениям подвергся один из главных катков столицы.

Российские террористы провели очередную атаку на украинские города в ночь на 7 сентября. Одной и из целей стала столица Киев, е пострадали гражданские объекты, в том числе и спортивная инфраструктура, сообщает 24 Канал со ссылкой на ХК Сокол.

Что произошло с ареной Сокола?

По городу были запущены как шахеды, так и баллистические ракеты "Искандер". Из-за взрывной волны был поврежден каток "АТЕК", который расположен в Соломенском районе столицы.

В здании выбиты окна и поврежден фасад. К счастью, никто из работников арены не пострадал. Эта арена является домашней для одного из самых популярных хоккейных клубов Украины Сокола.

Последствия атаки россиян на каток "АТЕК" / фото ХК Сокол:

Из-за последствий атаки команда отменила воскресную тренировку. Сам же клуб начал работы по восстановлению катка, чтобы как можно быстрее вернуться к занятиям и матчам на нем.

Отметим, что "АТЕК" является одной из всего пяти арен, которые получили разрешение для проведения чемпионата Украины по хоккею. Еще одной является Дворец спорта в Одессе, который также пострадал от российской атаки этой ночью.

Что известно об атаке на Киев 7 сентября?