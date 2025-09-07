Укр Рус
Sport News 24 Хоккей Российские террористы повредили арену хоккейного клуба Сокол: ужасные последствия атаки на Киев
7 сентября, 17:06
2

Российские террористы повредили арену хоккейного клуба Сокол: ужасные последствия атаки на Киев

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Российские террористы атаковали Украину, запустив рекордное количество беспилотников по городам.
  • Это привело к разрушениям на арене хоккейного клуба Сокол и других объектах.
  • Из-за взрывной волны был поврежден каток "АТЕК", выбиты окна и поврежден фасад.

Враг выпустил рекордное количество ударных беспилотников по украинским городам. В результате сбития одного из них разрушениям подвергся один из главных катков столицы.

Российские террористы провели очередную атаку на украинские города в ночь на 7 сентября. Одной и из целей стала столица Киев, е пострадали гражданские объекты, в том числе и спортивная инфраструктура, сообщает 24 Канал со ссылкой на ХК Сокол.

По теме Тяжелая ночь была для нашего города: как Терлюга отреагировала на ужасный обстрел России по Одессе

Что произошло с ареной Сокола?

По городу были запущены как шахеды, так и баллистические ракеты "Искандер". Из-за взрывной волны был поврежден каток "АТЕК", который расположен в Соломенском районе столицы.

В здании выбиты окна и поврежден фасад. К счастью, никто из работников арены не пострадал. Эта арена является домашней для одного из самых популярных хоккейных клубов Украины Сокола.

Последствия атаки россиян на каток "АТЕК" / фото ХК Сокол:

Из-за последствий атаки команда отменила воскресную тренировку. Сам же клуб начал работы по восстановлению катка, чтобы как можно быстрее вернуться к занятиям и матчам на нем.

Отметим, что "АТЕК" является одной из всего пяти арен, которые получили разрешение для проведения чемпионата Украины по хоккею. Еще одной является Дворец спорта в Одессе, который также пострадал от российской атаки этой ночью.

Что известно об атаке на Киев 7 сентября?

  • Этой ночью россияне запустили рекордное количество беспилотников – 805, из которых 747 было сбито.
  • В Киеве повреждены несколько жилых домов, конный клуб и складские помещения.
  • В результате бомбардировок погибли женщина и ее двухмесячная дочь.
  • Среди пострадавших также 24-летняя беременная женщина, которой пришлось экстренно вызывать роды.
  • Женщина в реанимации в тяжелом состоянии, жизнь ребенка также в опасности.
  • Кроме того, разрушениям подверглось и здание Кабинета министров.
  • Ранее игрок сборной Украины Георгий Судаков сообщил о разрушениях в его доме в Киеве.
  • Во время атака в квартире находились его жена, ребенок и мать.