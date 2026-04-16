"Выглядит как традиция": жена Яремчука эмоционально отреагировала на обстрел Киева
- Жена Романа Яремчука во время обстрела Киева находилась в подвале и выразила свои ощущения в Instagram, отметив, что это уже стало традицией для ее визитов в город.
- Роман Яремчук забил свой первый гол в чемпионате Франции, помог Лиону победить Лорьян 2:0, и стал шестым украинцем, который забивал в Лиге 1.
В ночь на 16 апреля Россия нанесла массированный ракетно-шахетный удар по территории Украины. Под обстрелом оказались Киев, Одесса, Днепр и другие города страны.
Жена украинского футболиста Романа Яремчука, который сейчас выступает за французский Лион, отреагировала на эти события. Находясь в Киеве под обстрелом, она рассказала о своих ощущениях в инстаграм.
Что сказала Кристина Яремчук об обстреле Киева?
Во время каждого визита в Киев жена Яремчука вынуждена прятаться в подвале.
Каждый мой приезд в Киев проходит одинаково – в подвале. Потому что как только я приезжаю, сразу начинается обстрел. Уже даже выглядит как традиция,
– написала она.
Реакция жены Яремчук на обстрел Киева / Фото скриншот инстаграм-сторис Кристины
Как Роман Яремчук выступает в этом сезоне?
Украинец забил свой первый гол в чемпионате Франции, помог Лиону обыграть Лорьян 2:0 в 29-м туре сезона 2025/2026.
Форвард вышел в старте, провел 86 минут и открыл счет во втором тайме после подачи Эдрика. Позже Толиссо удвоил преимущество хозяев.
Яремчук стал шестым украинцем, который забивал в Лиге 1, присоединившись к Александру Заварову, Сергею Скаченко, Павлу Яковенко, Руслану Малиновскому и Илье Забарному.
Сезон он начал в Олимпиакосе, а зимой перешел в Лион в аренду за 1,5 миллионов евро. Во французской команде провел 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.