В результате атаки пострадал юный боксер Кирилл Свириденко. Ребенок был на грани жизни и смерти, о чем рассказал его отец Александр, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

По теме 10-летний боксер получил ранения из-за обстрела Черниговщины: ребенок в тяжелом состоянии

Как был ранен Кирилл?

Во время атаки Кирилл как раз шел на занятия по боксу, когда начался обстрел Новгород-Северского. Мальчик получил ранение неподалеку от его дома, о чем рассказал отец.

Он, как обычно, чуть раньше вышел на тренировку. По дороге на бокс они часто с ребятами гуляют в парке. И в тот день, когда начался обстрел, они бежали прятаться, но уже не успевали. Жена как раз говорила с ним по телефону. Он ей говорил, где находится и куда направляется. Кирилл уронил телефон, когда начались взрывы,

– вспоминает Александр.

Спортсмен упал под памятник, где лежал и прикрывался от обломков. Сначала ему прилетело в ноги, потом – в голову. Кирилла прооперировали сначала в областной больнице в Чернигове.

Она знала, где примерно его искать. Сын был в крови. Она порвала одежду и как могла перемотала. Приехав, я положил его в машину и повез в местную больницу. Там тоже было все разбито. Суета и кипиш. Я понес его в операционную. Врачи осмотрели его, вкололи обезболивающее, обработали и забинтовали раны. Когда обнаружили открытую черепно-мозговую травму, приняли решение везти в Чернигов,

– рассказал отец.

Александр вспоминает с благодарностью о хирурге Тарасе, который несмотря на перебои со светом четыре часа оперировал его ребенка. Позже Кирилла доставили в Киев в больницу "Охматдет".

Последствия травмы боксера

На одной ноге парня разорвало обломками бедро, они прошли насквозь. Другой обломок, который попал в голову парня, застрял довольно глубоко.

Спортсмен находится под наблюдением врачей и проходит реабилитацию в столице. Специалисты наблюдают реакцию организма на инородное тело. Он задел в мозге участок, который отвечает за зрение.

Сначала Кирилл очень плохо все видел, но теперь зрение понемногу восстанавливается. Также пока не работает правая рука, что тоже связано с повреждением определенного участка мозга.

Впереди еще долгий путь лечения и реабилитации, и, скорее всего, кусок вражеского металла останется с ним навсегда. Если все будет хорошо, то он там и останется. Если же нет, придется оперировать. Но главное, что он жив и настроен на скорейшее выздоровление,

– резюмирует Александр.

Мальчик местной школе бокса в зале единоборств "Лидер" и еще три дня до ранения выиграл одно из местных соревнований. О его ранении сообщил основатель заведения Виктор Балабко.

Россия убивает детей