Внаслідок атаки постраждав юний боксер Кирило Свириденко. Дитина була на межі життя та смерті, про що розповів його батько Олександр, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми 10-річний боксер отримав поранення через обстріл Чернігівщини: дитина у важкому стані

Як був поранений Кирило?

Під час атаки Кирило як раз йшов на заняття з боксу, коли почався обстріл Новгород-Сіверського. Хлопчик отримав поранення неподалік від його дому, про що розповів батько.

Він, як зазвичай, трохи раніше вийшов на тренування. Дорогою на бокс вони часто із хлопцями гуляють у парку. І того дня, коли почався обстріл, вони бігли ховатися, але вже не встигали. Дружина якраз говорила з ним телефоном. Він їй казав, де перебуває і куди прямує. Кирило упустив телефон, коли почалися вибухи,

– згадує Олександр.

Спортсмен впав під пам'ятник, де лежав та прикривався від уламків. Спочатку йому прилетіло в ноги, потім – в голову. Кирила прооперували спочатку в обласній лікарні в Чернігові.

Вона знала, де приблизно його шукати. Син був у крові. Вона порвала одяг та як могла перемотала. Приїхавши, я поклав його в машину та повіз в місцеву лікарню. Там теж було все розбито. Метушня та кіпіш. Я поніс його в операційну. Лікарі оглянули його, вкололи знеболювальне, обробили і забинтували рани. Коли виявили відкриту черепно-мозкову травму, ухвалили рішення везти у Чернігів,

– розповів батько.

Олександр згадує із вдячністю про хірурга Тараса, який попри перебої зі світлом чотири години оперував його дитину. Пізніше Кирила доставили у Київ до лікарні "Охматдит".

Наслідки травми боксера

На одній нозі хлопця розірвало уламками стегно, вони пройшли наскрізь. Інший уламок, який потрапив у голову хлопця, застряг доволі глибоко.

Спортсмен знаходиться під наглядом лікарів та проходить реабілітацію у столиці. Спеціалісти спостерігають реакцію організму на чужорідне тіло. Він зачепив у мозку ділянку, яка відповідає за зір.

Спочатку Кирило дуже погано все бачив, але тепер зір потроху відновлюється. Також поки не працює права рука, що теж пов'язано з пошкодженням певної ділянки мозку.

Попереду ще тривалий шлях лікування та реабілітації, і, скоріш за все, шматок ворожого металу залишиться з ним назавжди. Якщо все буде добре, то він там і залишиться. Якщо ж ні, доведеться оперувати. Але головне, що він живий і налаштований на скоріше одужання,

– резюмує Олександр.

Хлопчик місцевій школі боксу в залі єдиноборств "Лідер" та ще три дні до поранення виграв одне із місцевих змагань. Про його поранення повідомив засновник закладу Віктор Балабко.

Росія вбиває дітей