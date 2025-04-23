В результате обстрела Одессы пострадали родители и квартира чемпионки Украины по синхронному плаванию

Во вторник, 22 апреля, россияне в очередной раз атаковали мирные города Украины. В частности, был массированный обстрел Одессы.

В результате серии взрывов возникло немало пожаров. Была повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и транспортные средства.

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Ужасная ночь в Одессе

Среди прочего пострадала квартира чемпионки Украины по синхронному плаванию Владиславы Кочербы. В это время в ней находилась семья спортсменки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию синхронного плавания Украины.

Родителей Владиславы взрывной волной отбросило к стене, а двери помещения были завалены обломками. К счастью, их удалось спасти, но они до сих пор находятся в шоковом состоянии.

Только благодаря соседям, которые кувалдой расчистили завал, удалось их спасти. К счастью, родители Владиславы остались живы, хотя до сих пор находятся в состоянии глубокого шока. Квартира спортсменки подверглась значительным разрушениям,

– говорится в сообщении.

К слову. Сейчас Владислава Кочерба находится в Канаде. Она в составе сборной Украины готовится к третьему этапу Кубка мира.

Ранее сообщалось, что во время российского обстрела в Одессе находился грузинский боец UFC Роман Долидзе. Он рассказал, что видел много взрывов прямо из своего окна.