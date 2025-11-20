Вражеский обстрел повредил квартиру капитана сборной Украины: видео ужасных разрушений

В ночь на 20 ноября Россия нанесла очередной террористический удар по Украине. В результате обстрела подверглась разрушениям квартира молодого украинского футболиста Кирилла Дегтяря.

17-летний левый защитник харьковского Металлиста продемонстрировал последствия разрушений своей квартиры в инстаграме. Жилье Кирилла Дегтяря было сильно повреждено, информирует 24 Канал.

Как выглядит квартира капитана юношеской сборной Украины?

В квартире футболиста выбиты окна, уничтожены и разбросаны все вещи.

Так выглядит моя квартира после обстрела,

– подписал видео игрок харьковчан.

Видео последствий поврежденной квартиры Дегтяря

Что известно о Кирилле Дегтяре?

17-летний фланговый защитник, который с лета 2023-го перешел из юношеского коллектива харьковчан U-19 в главную команду Металлиста. С харьковским клубом имеет действующий контракт до конца текущего сезона 2025 – 2026.

За главную команду в своем молодом возрасте провел уже 52 матча (6 голов и 10 результативных передач).

Имеет опыт выступлений за различные возрастные сборные Украины – U-16, U-17, U-19 и U-20. Является капитаном национальной команды U-19.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кирилла в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что к Дегтярю есть интерес со стороны испанского клуба. Такая информация появилась в телеграмм-канале "Инсайды от Пасечника 2.0". Однако название этого клуба не информировали. Речь шла о трансфере в районе 5 – 6 миллионов евро.

Напомним, что в сентябре 2025 года в результате российского обстрела пострадала квартира звезды сборной Украины по футболу Георгия Судакова.