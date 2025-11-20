Ворожий обстріл пошкодив квартиру капітана збірної України: відео жахливих руйнувань

Раніше повідомлялось, що до Дігтяря є інтерес зі сторони іспанського клубу. Така інформація з'явилась у телеграм-каналі "Інсайди від Пасічника 2.0". Однак назву цього клубу не інформували. Мова йшла про трансфер у районі 5 – 6 мільйонів євро.