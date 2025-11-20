Ворожий обстріл пошкодив квартиру капітана збірної України: відео жахливих руйнувань
- Російський обстріл зруйнував квартиру 17-річного українського футболіста Кирила Дігтяря в Харкові.
- У квартирі вибиті вікна та розкидані речі, що було показано на відео в інстаграмі.
У ніч проти 20 листопада Росія завдала чергового терористичного удару по Україні. Внасдіок обстрілу зазнала руйнувань квартира молодого українського футболіста Кирила Дігтяря.
17-річний лівий захисник харківського Металіста продемонстрував наслідки руйнувань своєї квартири в інстаграмі. Житло Кирила Дігтяря було сильно пошкоджене, інформує 24 Канал.
Як виглядає квартира капітана юнацької збірної України?
У помешканні футболіста вибиті вікна, понищені та розкидані усі речі.
Такий має вигляд моя квартира після обстрілу,
– підписав відео гравець харків'ян.
Відео наслідків пошкодженої квартири Дігтяря
Що відомо про Кирила Дігтяря?
17-річний фланговий захисник, який із літа 2023-го перейшов із юнацького колективу харків'ян U-19 до головної команди Металіста. З харківським клубом має чинний контракт до кінця поточного сезону 2025 – 2026.
За головну команду у своєму молодому віці провів вже 52 матчі (6 голів та 10 результативних передач).
Має досвід виступів за різні вікові збірні України – U-16, U-17, U-19 та U-20. Є капітаном національної команди U-19.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Кирила у 800 тисяч євро.
Раніше повідомлялось, що до Дігтяря є інтерес зі сторони іспанського клубу. Така інформація з'явилась у телеграм-каналі "". Однак назву цього клубу не інформували. Мова йшла про трансфер у районі 5 – 6 мільйонів євро.
Нагадаємо, що у вересні 2025 року внаслідок російського обстрілу постраждала квартира зірки збірної України з футболу Георгія Судакова.